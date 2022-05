El Rey Felipe VI continúa con una agenda llena de compromisos. Horas después de presidir el acto central del Día de las Fuerzas Armadas junto a la Reina Letizia, el monarca ha volado rumbo a París para acudir al palco a ver la final de la Champions League, disputada por el Real Madrid que venció al Liverpool por la mínima. Un partido marcado por las dudas de seguridad en el estadio Stade de France, que hicieron que el inicio se retrasara más de media hora puesto que había varios aficionados del conjunto inglés que se habían colado sin entrada.

A pesar de todo, el monarca estuvo presente en el palco de honor junto al presidente de la Federación, Luis Rubiales, los presidentes de ambos equipos, Tom Werner y Florentino Pérez, y leyendas del fútbol como Laurent Blanc, exfutbolista francés.



Gtres

Antes del partido, el Rey tuvo unas palabras para TVE. Siendo entrevistado por Silvia Barba, Felipe VI, seguidor del Atlético de Madrid, eterno rival del Real Madrid, deseó toda la suerte al equipo blanco ya que sería "una victoria para España". "Después de todo lo que se ha vivido en pandemia. Volver a estar en una final de Champions como esta y con posibilidad de lograrlo es una cosa muy importante para España y para el Real Madrid", explicaba.

En tono de broma, el Rey pidió un partido tranquilo "que no vayamos a prórroga ni penaltis" a diferencia de los disputados por el Real Madrid en el resto de la competición. Un deseo que se cumplió ya que los blancos ganaron por la mínima tras un gol marcado por Vinicius Jr en el tiempo reglamentario.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

S.M. Felipe VI no podía faltar a una cita tan importante como esta final de #ChampionsRTVE. @CasaReal



''Espero una victoria del Real Madrid, y que no haya prórroga y penaltis''https://t.co/1363vSGFZh pic.twitter.com/NiHF0lEbeC — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2022

Tras el encuentro, el Rey fue uno de los encargados de felicitar a los componentes de ambos equipos protagonizando una cariñosa anécdota con Marcelo, jugador del Real Madrid que se retirará esta temporada. El monarca le felicitó al oído para darle la despedida, a lo que el jugador se rio a carcajada.

Gtres

Se trata de la mayor cita futbolística a nivel europeo que nadie quiere perderse. Y eso se notó en la grada. Entre los asientos del estadio, que colgó el cartel de 'no hay entradas', se pudieron ver rostros conocidos. Uno de ellos fue el de Zinedine Zidane, futbolista francés ex jugador y ex entrenador del Real Madrid y su mujer Veroniqué.

Gtres

Entre las gradas también pudimos ver a otros rostros conocidos como Ronaldo Nazario con su mujer, Rafa Nadal o el propio sobrino del Rey Felipe VI, Froilán, que habría viajado a París como numerosos seguidores del equipo blanco desde España.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io