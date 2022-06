La princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido su primera invitación oficial a una gran cena de gala. El próximo 17 de junio, la princesa de Noruega Ingrid Alexandra celebrará su mayoría de edad con un gran acto en el que se espera que vaya gran parte de la realeza europea. Lo cierto es que la hija de Haakon y Mette-Marit cumplió 18 años el pasado 21 de enero. Sin embargo, este acto tan especial, en el que lucirá por primera vez una tiara, no pudo celebrarse debido a que hubo un repunte de la pandemia. Ingrid Alexandra, así es la princesa de Noruega.

Ahora, parece estar ya todo preparado para que tenga lugar esa gran cena. Un acto al que, según han informado desde Vanitatis, estarían invitados tanto los Reyes como sus hijas. Sin duda, un hecho que demuestra que la princesa Leonor, de 16 años, y la infanta Sofía, de 15, ya son mayores. Hasta ahora ellas nunca había estado invitadas a este tipo de eventos al considerar que eran demasiado pequeñas, algo que comienza a cambiar. Ingrid Alexandra de Noruega: todos los secretos de su estilo.

La relación del rey Felipe VI con la realeza noruega es muy estrecha. Tanto es así que el monarca es el padrino de bautizo de Ingrid Alexandra. De esta forma, su presencia en este acto es todavía más especial. Sin embargo, existe la posibilidad de que no toda la Familia Real pueda acudir junta a esta gran cena de gala, y es que la celebración del cumpleaños de la princesa de noruega coincide con el último día en el UWC Atlantic College de la princesa Leonor. De hecho, se espera que ese mismo 17 de junio la Princesa ponga rumbo a España para dar comienzo a sus ansiadas vacaciones.

De poder acudir finalmente a este evento, la princesa Leonor realizaría su primera presentación oficial en una cena de gala ante gran parte de la realeza europea. Sin duda, un importante paso para ella y para su hermana. Un evento único donde podríamos ver a ambas como nunca antes las habíamos visto y luciendo sus mejores galas.

Sin embargo, parece poco probable que pueda acudir a este evento, lo que podría significar que su hermana tampoco asistiese. En cuanto a los Reyes, todo apunta a que sí que podrían estar a menos que un evento importante en su agenda oficial les impida su asistencia.

