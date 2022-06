Mañana de audiencias para la reina Letizia en el Palacio de La Zarzuela. A las 11.00 h, la mujer de Felipe VI ha recibido en audiencia a la nueva Junta Directiva de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (ALIBER). Una red de 19 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, presente en 11 países de Iberoamérica, que coordina acciones para fortalecer el movimiento asociativo, dar visibilidad a las enfermedades raras y representar a los personas con enfermedades poco frecuentes de Iberoamérica ante organismos locales, regionales, nacionales e internacionales, creando un espacio de colaboración conjunta y permanente para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las áreas social, sanitaria, educativa y laboral.

Gtres

Letizia llegaba al encuentro sonriente y se ha mostrado muy cómplice con algunas de las asistentes. Muy comentado ha sido su cariño abrazo a Fidela Mirón Torrente, representante de la Asociación Española de Porfiria, con la que ha coincidido en varias ocasiones. Para el acto, la Reina se ha decantado por un sencillo look compuesto por una blusa estampada de estreno y sus pantalones culotte blancos, que ha combinado con salones de Magrit del mismo color.



Gtres

Posteriormente, la madre de la princesa de Asturias ha tenido un encuentro con una representación de los participantes en el 'I Congreso de Trata de Seres Humanos, como hacer visible una realidad oculta', organizado por la Asociación Nuevo Hogar Betania. Un congreso que se celebró el 26 de mayo en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla, dirigido a profesionales sociales, sanitarios y de la justicia, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a estudiantes. El evento contó con la participación de supervivientes que, tras un proceso de recuperación, son capaces de dar su testimonio como ejemplo de superación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io