La Reina Sofía ya está recuperada. La monarca emérita ha pasado unas semanas fuera de la vida pública después de que el 23 de mayo anunciara que había dado positivo en coronavirus al regreso de su viaje a Miami. Un anuncio que hizo que la monarca estuviera retirada en una mesa aparte durante la comida con el Rey Juan Carlos en Zarzuela en su primera visita a España desde que se trasladara a Abu Dabi. Ahora parece que ya está totalmente recuperada de su infección y ha vuelto a retomar su agenda.

Así la hemos podido ver sonriente en un evento en Madrid, concretamente en Boadilla del Monte, de la mano de Ecoembes y SEO/BirdLife. Se trata de la sexta edición de la campaña del proyecto Libera ‘1m2 contra la basuraleza’, con la que la reina emérita colabora desde 2018 debido a su gran apego por la naturaleza y su activismo en contra de las actitudes incívicas que llevan a tirar basura y plásticos en los parajes naturales.

Ataviada con unos guantes y varias bolsas de basura la hemos visto recorrer varios metros cuadrados del Barranco de Prado del Espino de Boadilla del Monte en busca de plásticos y basura arrojada al campo. Una dedicación que desde la entidad SEO/BirdLife y Ecoembes le han agradecido un año más.

En palabras de Miguel López, director de organización de SEO/BirdLife, “La sociedad cada vez es más consciente del problema que supone la basuraleza. La contaminación que producen nuestros residuos en el medio natural afecta gravemente a la biodiversidad y a nuestra propia salud. Es necesario atajar este problema ambiental y para ello, además de esta importante concienciación que hacemos desde el proyecto LIBERA para visibilizarlo, es imprescindible que cambiemos el modelo de producción y consumo”.

