Leonor de Borbón vuelve a casa tras su primer año en el internado de Gales. La Princesa de Asturias finaliza este viernes 17 de junio primero de Bachillerato Internacional, el primero de los dos cursos que va a estudiar en el UWC Atlantic College. Fue el 30 de agosto de 2021 cuando la hija mayor de los Reyes comenzó su nueva vida en Gales. Sus padres y su hermana, la infanta Sofía de Borbón, fueron a despedirla al aeropuerto y allí las hermanas, que están muy unidas, protagonizaron un tierno abrazo.

Ahora, nueve meses y medio después de su partida, Leonor se prepara para regresar a España y disfrutar de unas merecidas vacaciones escolares. El viernes 17, la institución británica, en el que también estudia Alexia de Holanda, da por finalizado el curso escolar y, a las 10 de la mañana del sábado 18 de junio, todos los alumnos deben abandonar sus instalaciones. Es probable que la Princesa de Asturias tome el bus del internado hasta el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y tome un vuelo regular rumbo a Madrid aunque estos planes podrían variar si, al final, el rey Felipe VI y su familia acuden a las celebraciones por el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega, ahijada del Monarca.

Han sido unos meses muy intensos para la hija mayor de la reina Letizia. Aunque Leonor no aparece en las redes sociales del internado británico, seguro que junto a sus compañeros ha disfrutado de todas las actividades que éste organiza. Además, entre sus compañeros del UWC Atlantic College, la joven podría haber encontrado a su primera ilusión: un amigo especial, al parecer algo mayor de ella, de origen norteamericano y brasileño y compañero que colegio, que habría viajado con la Princesa de Asturias a España la pasada Semana Santa y que la acompañó al cumpleaños de su abuela, Paloma Rocasolano.

