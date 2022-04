Leonor de Borbón podría tener una nueva ilusión. La Princesa de Asturias, que estudia Primero de Bachillerato en un internado de Gales, disfruta de unos días de vacaciones en España y ha aprovechado su estancia para cumplir con sus compromisos profesionales y disfrutar de su familia. Si el pasado fin de semana, acompañada por los Reyes y su hermana, la infanta Sofía, visitó un centro de refugiados ucranianos en Pozuelo, Madrid, en la mañana del 20 de abril, acudió al instituto Julio Verne de Leganés para acudir a una charla sobre jóvenes e Internet. Para asistir a las jornadas 'Disfruta de Internet con Seguridad', su segundo acto en solitario, Leonor escogió un juvenil conjunto formado por una romántica blusa de Other Stories; pantalones en color rosa pastel de Yerse y deportivas de Hugo Boss aunque lo que más llamó la atención fue su pendiente 'ear cuff' en la parte superior de su oreja derecha.

Durante sus planes de Semana Santa, Leonor también ha tenido tiempo de disfrutar de su familia y, el pasado 15 de abril, acudió a la celebración del cumpleaños de Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia. La Princesa de Asturias acudió a la fiesta de su abuela muy bien acompañada por un joven moreno que, en 'El programa de Ana Rosa', aseguran que podría ser su nueva ilusión.

Gtres

El joven viajó en la misma furgoneta que la Familia Real a la fiesta y lucía la sudadera del colegio UWC Atlantic de Gales donde estudia Leonor por lo que el chico podría estudiar en el mismo centro. "Leonor estaba acompañada de un joven moreno misterioso de su edad, y al que se le ve muy integrado con su familia" decía Leticia Requejo mientras que Antonio Rossi afirmaba que, por las fotografías e información que la revista 'Hola' publica de ese día, "se sobreentiende que es el novio". Paloma Barrientos aportó más detalles sobre la posible identidad de este joven que podría ser un amigo especial para la Princesa de Asturias: "Cuando se anunció que la princesa iba a acudir a este colegio, hubo una recepción en el palacio de El Pardo con todos los compañeros españoles que iban a ir, y ese chico ya estaba ahí".

