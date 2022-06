Este miércoles 15 de junio, los reyes don Felipe VI y doña Letizia han asistido a la reunión con el patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, a la que pertenece el UWC Atlantic College, el internado galés en el que estudia Leonor desde septiembre de 2021. Mientras que a la princesa le faltan pocos días para que termine su primer curso y vuelva a España a pasar el verano, su majestades los reyes de España han recibido a los representes de la institución en su calidad de altos patronos.

Para esta ocasión y, sobre todo, para intentar aliviar este calor sofocante que hay en todo el país, la reina ha optado por un look elegante pero a la vez fresquito. Doña Letizia ha recuperado un vestido de la firma Hugo Boss, concretamente el modelo que lleva por nombre Enice. Se trata de un vestido de manga corta y silueta lápiz, con fruncido en la parte delantera. Los tonos del vestidos son en azules, fucsias y blancos haciendo un estampado de fantasía.

Gtres

Como le gusta a doña Letizia, el toque más transgresor ha sido los complementos. En este caso la reina ha querido darle un toque divertido y de color a su look con unos salones destalonados fucsias de CH Carolina Herrera. Joya discretas, en concreto unos aros de oro amarillo y un anillo de Karen Hallam. Para esta reunión, la reina ha preferido prescindir de su cartera de mano.

Como siempre el look de la reina ha sido todo un éxito y muchas querrán copiarle la idea.

No es la primera vez que Letizia luce este vestido, sino que fue para inaugurar la Feria del Libro del año pasado.

