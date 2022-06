La reina Sofía tiene un defensor inesperado. Justo después de conseguir recuperarse totalmente del coronavirus, la monarca ha reaparecido en un evento de concienciación medioambiental limpiando un paraje natural de Madrid. Sin duda, un acto donde ha mostrado su gran compromiso con el medioambiente y que Alessandro Lequio ha querido resaltar. El colaborador ha sorprendido compartiendo una imagen de la reina emérita recogiendo basura durante este evento.

Alessandro Lequio ha querido aprovechar este momento para dejar claro que la reina Sofía le parece, "como siempre", un ejemplo. Una situación donde también ha querido criticar a todas aquellas personas que van dejando basura allá donde pasa, haciendo hincapié sobre todo en los que dejan en la calle los excrementos de su perro.

Lo cierto es que el colaborador está muy vinculado a la Casa Real, ya que Juan Carlos I es su tío. De hecho, él ha dejado claro en más de una ocasión que siguen manteniendo el contacto, presumiendo de tener una relación es muy estrecha a pesar de no haber podido verle durante los días que ha estado en España.

Ahora, con este gesto también demuestra que tiene un cariño especial a la reina Sofía, a pesar de que hace unos días mandaba un contundente mensaje sobre su hermana que seguro que no le gustó nada, y es que en 'El Programa de Ana Rosa' acusó a Irene de Grecia de "llevar 40 años viviendo de okupa en La Zarzuela". Sin embargo, parece que este pensamiento no tiene nada que ver con lo que opina sobre la madre del rey Felipe VI a la que considera y siempre ha considerado "un ejemplo".

