Fue el pasado sábado cuando la hija de los Reyes regresó de Gales después de haber superado su primer año en el prestigioso instituto el UWC Atlantic College de Gales donde ha cursado 1º de Bachillerato. El curso que viene comenzará los estudios de 2º de Bachillerato. Pero antes de su último año en el colegio, Leonor ha disfrutado de un plan cultural junto a su familia. No es un secreto que sus padres son unos grandes amantes de la cultura y siempre que pueden disfrutan de la oferta cultural tan rica que ofrece Madrid.

En concreto,la reina Letizia, el rey Felipe y sus hijas se han acercado hasta los Teatros Canal, donde han sido captados a su salida. Aunque era un plan que no estaba enmarcado dentro de su agenda, se les esperaba, pues cada año, disfrutan de este plan. Recordemos que tras el confinamiento por la pandemia fue este el primer plan del que les pudimos ver disfrutar en familia. La hijas de los Reyes se han decantado por looks boho para su reaparición conjunta.

Carlos Alvarez Getty Images

Carlos Alvarez Getty Images

Una aparición muy significativa puesto que se trata de la gran reaparición de la princesa Leonor tras su año en el extranjero. La hija mayor de los Reyes no ha defraudado y se ha mostrado de lo más simpática con los presentes, saludando a todos los curiosos que se agolpaban a los alrededores debido al revuelo formado.

La joven, a la que físicamente se le ve muy cambiada, se ha mostrado muy cómplice, como siempre, con su hermana pequeña, la Infanta Sofía. Ambas mantienen una excelente relación y seguro que durante este curso se han añorado.



Aunque ahora, como cualquier joven de su edad está deseando disfrutar de las vacaciones de verano tras un curso de duro esfuerzo, su título como Princesa le obliga también a cumplir con algún que otro compromiso oficial de su agenda.

En concreto, en unos días, a principios de julio, aún falta que se concrete la fecha, la hija mayor de los monarcas presidirá los Premios Princesa de Girona, en los que también se espera que de un discurso. Seguro que este no será el único acto oficial en el que veremos a la hija mayor del rey Felipe, pues después de un curso de marcadas ausencias, deberá cumplir con algún compromiso más. También se espera con gran expectación, el posado oficial en Mallorca.



Carlos Alvarez Getty Images

Carlos Alvarez Getty Images

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io