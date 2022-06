La Familia Real ha acudido por sorpresa a la Sala Roja de los Teatros del Canal. Una visita que ha dado mucho de qué hablar pues ha sido la vuelta de la princesa Leonor después de su curso en el internado británico en el que estudia. La familia ha acudido a disfrutar de la obra De Sheherazade, dirigida por María Pagés y El Arbi El Harti, en la que se pretende ensalzar la figura de la mujer a través de 12 coreografías con la intención de poner en escena los sentimientos más profundos de género femenino a través de la danza.

En esta aparición, la princesa Leonor ha sido la clara protagonista y también lo ha sido su estilo, muy similar al de su hermana, la Infanta Sofía. Ambas han apostado por looks veraniegos debido a las alturas del año en el que nos encontramos, luciendo vestidos boho aunque cada una le ha dado su toque personal demostrando la versatilidad de estas prendas y dándonos ideas para deslumbrar este verano con un look acertado y lo más cómodo posible.

Primeramente nos detendremos a analizar el look de la princesa Leonor. Sencillo, la joven ha apostado por dejarse el pelo suelo, como su hermana, y como ya la vimos en su visita a Leganés, y lucir un sencillo vestido veraniego con sandalias.

Se trata de un vestido blanco con un estampado geométrico en rojo, ceñido en la cintura con un goma elástica, y mangas de tres cuartos que se ajustan al brazo también con gomas. El vestido era de corte camisero con un escote abotonado y de la firma Dándara. Una apuesta sencilla (y asequible) que ha complementado con un bolso en tono camel a modo de bandolera y unas sandalias en tono nude con algo de cuña, aunque no demasiada, algo que ha heredado de su madre, la Reina Letizia.

Por su parte, la Infanta Sofía ha apostado por un estilismo mucho más casual combinando un vestido midi al mismo estilo boho, con estampado floral, pero combinado con una camisa denim abierta de la misma longitud que su vestido y con manga larga arrremangada. Todo ello combinado con unas esparteñas de cuña y tira fina.

Dos estilos muy similares pero diferentes gracias a la combinación personal de cada una que nos dan ideas para triunfar este verano, en el que además no podemos olvidarnos de cuidar nuestra piel.

