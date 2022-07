Este lunes 4 de julio es una fecha importante para la Casa Real. Su majestades los reyes don Felipe VI y doña Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido los verdaderos protagonistas de los Premios Fundación Princesa de Girona 2022. Esta nueva edición ha sido celebrada en el Auditorio Àgora del Museo de las Aguas; en Cornellà de Llobregat (Barcelona), y todas las miradas iban enfocadas a las tres chicas reales, pero en concreto los focos se han detenido en la heredera del trono.

Toda la atención se la ha llevado la princesa Leonor eclipsando a su hermana y a su madre, y es que hemos podido ver a la joven como nunca antes la habíamos visto. Leonor ha escogido para estos premios un look totalmente de alfombra roja. Esta mañana podíamos ver a la heredera durante la recepción a los premiados de ediciones anteriores en el Palacete Albéniz de Barcelona con un diseño veraniego, de estilo camisero, estampado con flores y una abertura en la pierna. Para la noche, la joven se ha decantado por un vestido romántico pero con toques de tendencia en un tono azul bebé. Este color no le puede favorecer más a la princesa, y es que el vestido es igual que el color de sus ojos. El vestido se trata de un modelo Musca de la marca Miphai, a la venta en su web por 169 euros.

De esta prenda destaca la espalda descubierta y los hombros cruzados. Es totalmente un acierto y la joven le ha dado un toque muy de su madre: un moño de bailarina y unos salones de tacón bajo. Leonor en señal de elegancia y sencillez.



Sin quedarse atrás, la reina Letizia ha decidido estrenar un elegante vestido en color azul marino con escote asimétrico. El detalle que más destaca de su look es el cuello en el que recorre una joya a modo de collar. ¡No puede estar más elegante y guapa! A su lado siempre la infanta Sofía que también nos ha dejado con la boca abierta. La joven se ha decantado por un outfit mucho más sencillo pero dándole ese toque carismático que nos tiene acostumbrados a ver.

En concreto la joven ha lucido un dos piezas en color blanco compuesto por un pantalón ancho y una levita de manga corta, cuello redondo y cierre cruzado, que al caminar se abría dando un favorecedor movimiento a todo el conjunto. El look es de la firma Bruna

