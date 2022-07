La princesa Leonor y la infanta Sofía se encuentran cada vez más distanciadas en cuanto estilo se refiere. Mientras, la Princesa de Asturias opta siempre por looks más 'ladys', como su look de 'princesa de cuento de hadas' de los Premios Princesa de Girona. Su hermana Sofía de Borbón tiene un claro estilo 'boho-chic'. Cada una va marcando su personalidad a través de sus 'outfits'. Esta vez, en la que han protagonizado su primer acto internacional en solitario, ambas han optado por looks muy diferentes.



La hija mayor de los Reyes se ha decantado por un pantalón de traje en color fucsia que ha combinado con una blusa negra de escote pico, minibotones y sin mangas. Un 'outfit' perfecto para un evento deportivo con la que la futura heredera al trono ha dejado claro, que al igual que su madre, ella también se atreve con colores tan llamativos como el fucsia. Para su look 'beauty' la Princesa de Asturias ha vuelto a reivindicar su estilo clásico y ha optado por dejar suelta su rubia melena que ha peinado con la raya a un lado. Aunque, sin duda, lo que más ha llamado la atención de su estilismo ha sido la cartera de mano con la que la heredera al trono ha acudido a este evento deportivo.



La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asisten, en Brentford, al partido entre las Selecciones de Dinamarca y España de la fase de grupos de la Eurocopa Femenina de fútbol, #WEURO2022.



Su hermana pequeña ha elegido una camisa holgada de manga larga con cuello mao y estampado floral que ha combinado unos pantalones rectos en un tejido natural en color azul. De esta manera, Sofía de Borbón ha vuelto a apostar por el estilo 'boho' que ha marcado sus últimos estilismos.

Eso sí, sin dejar de lado las últimas tendencias. Si hace dos semanas la veíamos con las típicas minitrencitas que se han puesto tan de moda entre las 'influencers'. Esta vez la hija pequeña de los Reyes ha optado por un semirecogido dejando dos mini mechones de pelo sueltos, otro peinado en auge entre los jóvenes- y no tan jóvenes-.

