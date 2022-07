La reina Letizia termina la semana con un día lleno de audiencias. En un primer momento, la mujer del rey Felipe VI ha recibido en solitario en el Palacio de la Zarzuela a una representación del diario ‘La Razón’ con motivo del XX Aniversario de la publicación de su suplemento ‘A tu salud’. Además, durante el día de hoy también ha tenido que recibir a una representación de la plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Unas citas muy especiales para a las que ha decidido acudir de estreno. Lo cierto es que durante estas últimas apariciones públicas que ha realizado siempre le hemos visto recurriendo a su fondo de armario. De hecho, la última vez que le vimos apareció luciendo su vestido de 'falsos lunares' que ya se había puesto en más de una ocasión. Por este motivo, ha llamado la atención que esta vez apueste por una prenda nueva.

En concreto, la reina Letizia ha reaparecido luciendo un vestido blanco de corte midi y manga corta con estampado de flores en finas líneas de color negro. Sin duda, una prenda de lo más veraniega que resalta su figura gracias al doble cinturón de la misma tela que tiene en la cintura. Un vestido ideal de Hugo Boss que se puede encontrar en página web por 399 euros.

En cuanto al calzado, la madre de la princesa Leonor ha vuelto a recurrir a su favorito: las alpargatas. Esta vez ha elegido unas blancas con cuña, de Macarena Shoes, acordes a su vestido, convirtiéndolo así en un 'look' ideal para esta época del año, por lo que nos sería de extrañar que se agotase en poco tiempo en tienda, al igual que ha ocurrido con otras prendas que ha lucido la Reina durante los diferentes actos públicos que realiza.

