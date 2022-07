Los Reyes han reaparecido tras acudir a los Premios Nacionales del Deporte para presidir la 40ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', que han sido otorgadas a los 120 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2021. Una iniciativa que tiene como objeto el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes, consiguiendo así que puedan ampliar su formación en las mejores universidades del mundo.

De esta forma, el rey Felipe VI y la reina Letizia han acudido juntos a este acto en el que la madre de la princesa Leonor ha vuelto a apostar por recuperar una prenda de su fondo de armario. En esta ocasión ha decidido volver a lucir un vestido midi azul marino, con un original estampado de manchas que simulan unos 'falsos lunares', de manga corta de Massimo Dutti que ya estrenó en un viaje que realizó a Asturias en 2020. En concreto, se trata de un diseño de la colección otoño/invierno de 2019 de la firma de Inditex cuyo precio era de 99,95 euros que ya ha lucido en varias ocasiones.

Gtres

Sin duda, una prenda con una tela muy ligera que es perfecta para afrontar las altas temperaturas del verano y que se caracteriza por tener una lazada en el escote y otra en la cintura, haciendo que así resalten todavía más los rasgos de su figura. Por último, para completar su 'look' ha optado por llevar unas alpargatas con plataforma de color negro de Macarena Shoes. Un calzado que se ha convertido en su favorito para esta época del año y que llama la atención por su cordón decorativo y sus flecos

Gtres

Un 'look' ideal para presidir este acto que ha tenido lugar en el CaixaForum de la capital, que se encuentra situado en el Paseo del Prado. Este programa de becas de 'La Caixa' se ha convertido en todo un referente debido a que es el que mayor número de becas da para realizar estudios de posgrado en el extranjero, debido a que pueden optar a ella estudiantes de cualquier disciplina. Todos los becarios de esta Fundación forman parte de la Asociación de Becarios de “la Caixa”. Un colectivo que está formado por más de 5.700 personas.

