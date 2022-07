Este 25 de julio los Reyes viven un día muy especial en Galicia. Don Felipe y la reina Letizia han llegado a Santiago acompañados de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía donde presiden la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España. Esta es la cuarta y la tercera vez consecutiva que el monarca preside la Ofrenda. También es la segunda vez que los Reyes lo hacen acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Sin ser año Xacobeo, Felipe VI optó por ejercer esta labor en 2020 y en 2014, poco más de un mes después de su coronación y cuando se cumplía un año del accidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, que había motivado la suspensión de las celebraciones en 2013. Por lo que Galicia supone siempre una cita especial par la familia.

Don Felipe y doña Letizia han llegado con sus hijas a la plaza do Obradoiro un poco antes de las doce del medidía, donde los esperaban las autoridades y una multitud de ciudadanos para arroparles y celebran el gran día de Galicia junto a ellos.

Más allá de las actividades culturales y sociales sucedidas a lo largo de toda la semana en la capital gallega, incluidos los insignes fuegos de la noche del 24 y la entrega de las Medallas de Galicia, la Ofrenda al Apóstol será la primera celebración solemne que dará inicio a la conmemoración del 25 de julio. No han faltados las gaitas y los vitores a sus Majestades, los fieles que se agolpaban en la plaza han recibido a los Reyes gritando 'Qué viva el Rey', 'Qué viva España'.

La Ofrenda al Apóstol es una ceremonia instituida en 1643 por Felipe IV y a lo largo de los años se mantuvo la tradición de que Reyes, jefes de Estado o personalidades con las más altas responsabilidades invocaran al Patrón de las Españas los beneficios divinos para las tareas humanas.

