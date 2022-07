El año pasado vimos a los Reyes y sus dos hijas presidiendo la Ofrenda al Apóstol Santiago por primera vez, con motivo del Año Xacobeo. Un año después esta imagen se vuelve a repetir pero con una esta vez la princesa Leonor y la infanta Sofía pisan la ciudad en un día mucho más caluroso y con su particular estilo. Este verano ambas han decidido dejar claro que no tienen que llevar los mismos atuendos, como lo hicieron el año pasado, en diferentes colores, sino que cada una puede mostrar con que estilo se siente más cómoda.

Si el año pasado veíamos a Leonor con un vestido fucsia y unas bailarinas en color nude, este año, la futura heredera al trono se ha decantado por un vestido bicolor, mucho más estiloso y arriesgado. De corte midi, sin mangas y con vuelo, Leonor ha dejado claro que no quería pasar desapercibida y que sigue apostando por un estilo clásico, pero con toques modernos. Ha combinado su vestido de la firma española 'Cayro Woman’ con unos salones de color nude con tacón y destalonados

Su hermana, la infanta Sofía, nos ha sorprendido por su sencillez. Si en sus últimas apariciones públicas se había decantado por vestidos bohemios, esta vez ha apostado por un sencillo vestido en color azul pastel, con vuelo y manga francesa. Unos salones planos en el mismo color y el pelo con un semirecogido. Dejando claro que quería ceder todo el protagonismo a su hermana que ha acaparado todas las miradas con el look más llamativo que ha llevado hasta la fecha.



