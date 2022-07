El rey Felipe VI ya lleva varios días en Mallorca, donde está disfrutando al máximo de los encantos de la isla en la que tan feliz es su progenitora. La reina Sofía siempre es la primera y la última en marcharse del Palacio de Marivent. Mientras espera la llegada de la reina Letizia y de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, don Felipe ha disfrutado de una de sus grandes pasiones: las regatas. Una afición que comparte con gran parte de la Familia Real y en especial con su padre, el rey Juan Carlos.

A primera hora de este sábado 30 de julio, don Felipe ha vuelto a embarcarse en el "Aifos 500". El monarca ha participado junto a todo su equipo en la sesión de entrenamiento previa al comienzo de la 40º edición de la Copa del Rey Mapfre de vela. Todos han mostrado una gran complicidad con el Rey pues llevan años navegando juntos.

Aunque su presencia en el barco de la Armada no ha sido su primera aparición desde que llegara a la capital balear, sí es una de las más esperadas, pues todos los años esta imagen da el pistoletazo de salida a sus vacaciones en Palma de Mallorca.

El Rey disfrutará de unos días de vacaciones en el Palacio de Marivent junto a la reina Letizia y sus hijas. Aunque también les veremos cumpliendo con varios compromisos oficiales a lo largo de la jornada. Este domingo veremos a la reina Letizia presidiendo la Gala de clausura de la 12ª edición del 'Atlàntida Mallorca Film Fest' en el Centro Cultural La Misericordia.



Aún no está fijada la fecha del posado oficial que todos los años protagonizan en Palma de Mallorca, aunque sí sabemos que será el lunes cuando les veremos a todos juntos visitando la Cartuja de Valldemossa de Palma.

