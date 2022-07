El verano es sinónimo de Marivent para la madre del rey Felipe VI. Ni la pandemia puedo frenar en el 2020 su ansiado descanso estival en las Islas Baleares y este año no iba a ser una excepción. La reina Sofía ya ha aterrizado en Mallorca para para pasar allí las próximas semanas y desconectar de su agenda oficial y sus compromisos sociales. Como cada año, la Reina emérita ha aterrizado a la isla acompañada de Irene de Grecia.

La madre del rey Felipe VI ha llegado para disfrutar de los encantos de las Baleares después de disfrutar de un concierto en Marbella en el que estuvo acompañada de su hermana. Precisamente fue esta ciudad malagueña en la que su nieto mayor celebró su 24 cumpleaños. Una fiesta en la que Froilán vivió en directo un tiroteo y que no quedó exenta de polémica.

Como cada año, la Reina emérita es la primera de la Familia Real española en llegar a Marivent, el palacete en la que la familia al completo se reúne en verano. Aunque estos últimos años, son cada vez menos los miembros de la familia que viajan a Mallorca. Este año, solo se espera la llegada de el Rey, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la Sofía de Borbón. Se espera que don Felipe, su mujer y sus hijas aterricen en Palma la próxima semana. El sábado 30 de julio comienza la Copa del Rey Mapfre de Vela, en la que el Rey volverá a participar al mando del Aifos.

Una de las pasiones que don Felipe comparte con don Juan Carlos es la vela y quizás este año, como en ediciones anteriores, veamos a la Reina y sus hijas en el Real Club Náutico de Palma para dar ánimo al Rey y al resto de participantes. Una aparición casual en el que seguro que se examinará con lupa la evolución de los looks de la reina Letizia a lo largo de los años.

Este verano será además muy especial para la princesa Leonor, que disfrutará de su primer verano después de pasar su primer año en Gales, donde estudia en un prestigioso centro en el que también estudió su padre.

Quizás la infanta Sofía cuando tenga su edad, repetirá los mismos pasos que su padre y su hermana, la princesa Leonor que ha destacado en sus últimas apariciones por su modernos looks.

Un lugar muy especial para doña Sofía

Es el refugio favorita de la reina Sofía, que durante el año pasa largas temporadas en el palacio de Marivent, siempre discretamente acompañada por su inseparable hermana, la princesa Irene de Grecia. Ella se ha convertido en la fiel compañera de la madre del rey Felipe desde que el rey Juan Carlos pusiera rumbo a Abu Dabi el 3 de agosto de 2020-aún sin fecha de vuelta a España-.

