El Rey Felipe VI ha llegado este viernes 29 de julio a Palma de Mallorca, tras lo cual ha llegado el resto de la Familia Real: la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Toda ellas se han encontrado este viernes con el resto de su familia, la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina, acompañadas de sus hijos, quienes ya están en el Palacio de Marivent desde hace algunos días. No obstante, solo los Reyes y sus hijas formarán parte de la agenda de vacaciones oficial, la cual ha hecho públicos los actos a los que acudirán durante su estancia en la isla.

Como ya es habitual, el Rey, en su primer día de estancia en Mallorca ha despachado con las autoridades locales: alcalde, presidenta del Consell, presidenta de las islas y presidente del Parlamento. Cuatro reuniones por separado que han tenido en el Palacio Real de la Almudena de Palma durante la mañana del viernes para agradecer la hospitalidad de la isla a la Familia Real.

Su Majestad el Rey recibe el saludo de la presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol i Socias Casa Real

El domingo será la Reina Letizia la que protagonice un acto en solitario presidiendo la Gala de clausura de la 12ª edición del «Atlàntida Mallorca Film Fest” en el Centro Cultural La Misericordia. Se trata del cierre del primer festival de cine online en nuestro país que nació con una misión: dar a conocer al público las mejores películas internacionales que no encontraban lugar en las salas.

No será hasta el día 1 de agosto cuando ​Sus Majestades los Reyes, acompañados de SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía realizarán una visita a la Cartuja de Valldemossa de Palma. Un conjunto monumental erigido inicialmente como un palacio real de la dinastía mallorquina en 1309 y cedido a los monjes cartujos en 1399 donde se espera que se haga el tradicional posado del verano.

Familia Real en Palma de Mallorca en 2021 Gtres

Al día siguiente el Rey despachará con el Presidente del Gobierno y el día 4 se ofrecerá una recepción oficial con todas las autoridades locales y una representación de la sociedad balear. Pero, como buen plan de vacaciones, el Rey Felipe VI compaginará el deber con el placer y acudirá a la regata de vela "40ª Copa del Rey-Mapfre", una regata en la que podremos ver al subcampeón de la pasada edición, el From Now On argentino de Fernando Chaín, así como el Aifos 500 de la Armada Española, en el que compite habitualmente S.M. el Rey Felipe VI y que se quedó a apenas tres puntos del podio el año pasado.

