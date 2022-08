Gtres

Como siempre que hay un acto oficial, las miradas van directas a la reina Letizia . Esta tarde-noche del jueves 4 de agosto, sus Majestades los Reyes, juntos a la Reina Emérita doña Sofía, han ofrecido en el una recepción a la autoridades de las Illes Balears y a una representación de la sociedad balear, con motivo deUna tradicional recepción que no se celebra desde 2019 y marca el final de las vacaciones de la familia real en la isla.Para la ocasión, su majestad la reina Letizia nos ha dejado a todos con la boca abierta con su look veraniego que todas querrán copiar. La reina ha escogido un vestido precioso resaltando el color del verano:Una prenda confeccionada por la diseñadora local Charo Ruiz, en quien ha confiado en otros ocasionesSe trata de un vestido de cuerpo engomado y escote de corazón, que se ajusta al cuerpo y se expande en la falda.El color naranja realza muchísimo el buen tono de piel que tiene la reina gracias a pasar unos días en la playa.ya que se puede adquirir en la página web de la diseñadora por 351,20, frente a los 439 euros iniciales. Lo también curioso del vestido es su estampado de cactus. Un dibujo muy original que nos traslada al buen tiempo, a la playa y al sol.

Como complementos, la mujer del rey Felipe VI ha lucido sus inseparables alpargatas en color naranja. También ha optado por recogerse el pelo en un moño bajo, lo que ha dejado ver unos originales pendientes dorados que ha estrenado para la ocasión de mallorquina Isabel Guasch. Por último, la consorte ha cerrado su look con un maquillaje en tonos tierra perfecto para el verano.

