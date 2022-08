No hay nada más agradable que una cena de verano. La familia real lo sabe y por eso han querido exprimir al máximo sus últimas horas en Marivent visitando uno de sus restaurantes favoritos: 'Ola de mar', situado Portitxol, muy cerca del Palacio. En su primera- y puede que última- salida informal durante sus vacaciones de verano en Mallorca, los Reyes y sus hijas han apostando por los tejidos naturales y los colores que más resaltan el moreno. Aunque, sin duda, los looks que más nos han llamado la atención han sido los del rey Felipe y la infanta Sofía.

Los dos iban perfectamente conjuntados. Aunque la princesa Leonor nos ha sorprendido con su look más bohemio hasta la fecha compuesto por un vestido tie dye y alpargatas. Y doña Letizia no se ha quedado atrás con su vestido de estreno de Mango. Padre e hija han dado en el blanco con sus outfits.

La infanta Sofía ha apostado por un total look de dos piezas compuesto por una blusa y una falda drapeada con un estampado veraniego de hojas en color verde esmeralda de la firma española Designers Society. Siguiendo con su tónica habitual durante la temporada estival, se ha decantado por unas alpargatas con cuña de la firma Macarena Shoes. Ha decidido recoger un pelo en una trenza lateral desenfadada. Y sin ningún complemento más que su sonrisa, Sofía se ha marcado un outfit perfecto para una velada de verano en la isla.

El rey Felipe ha sorprendido a todos con una camisa de lino verde en un color muy similar al del look de hija pequeña. Don Felipe ha combinado su camisa de lino con unos pantalones blancos y zapatillas claras.

