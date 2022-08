Como una familia más. Así se ha mostrado la Familia Real esta noche por las calles de Mallorca por donde han paseado aprovechando que las temperaturas eran más suaves y disfrutando de la recta final que le quedan a sus vacaciones, y antes de que Leonor vuelva a Gales. Así, los Reyes Felipe VI y Letizia, sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, han salido al barrio de Portixol para disfrutar de uno de los restaurantes de cabecera de la familia acompañados por la Reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, quienes también están estos días en el Palacio de Marivent.

Es la primera vez este año que vemos a la familia al completo, estando las hijas de los reyes junto a su abuela y su tía abuela, quienes fueron las primeras en aterrizar en Mallorca, acudiendo a algunos actos en solitario, aunque sí habíamos visto a las dos Reinas juntas en un acto. Según los reporteros presentes, la buena relación entre nietas y abuela quedaba patente cuando se escuchaba las conversaciones o chascarrillos que tenían entre manos a la hora de salir del restaurante, momento en el que se las pudo fotografiar.

Gtres

La Reina Sofía salía sonriente del restaurante del brazo de su hijo, el Rey Felipe VI, y con la infanta Sofía a su lado. Al otro lado del Rey podíamos ver a la Princesa Leonor junto a Irene de Grecia y la Reina Letizia, más en un segundo plano. Una fotografía difícil de repetir y que ha conquistado a todos los periodistas debido a su cercanía, y es que todos ellos se han dejado ver relajados, sonrientes y animados lo que indicaba que habían tenido un gran momento familiar disfrutando de sus vacaciones.

El calor ha hecho que todos eligieran un look veraniego, que ha seguido en la línea con el utilizado estos días en los actos oficiales, a excepción del Rey Felipe VI que ha apostado por un pantalón de lino blanco y una camisa verde, algo mucho más informal que lo que nos tiene acostumbrados.

