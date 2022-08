Llevábamos toda la semana esperando este momento y cuando ya se pensábamos que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía habían abandonado la isla, se ha producido una de las instantáneas más recordadas del verano: los miembros de la Familia Real que se hospedan en Marivent paseando por las calles de Mallorca. Una imagen que se produce cada año, pero que este verano ya no se esperaba. Es la primera vez, que durante su estancia en Mallorca, se dejan ver por la isla fuera de la agenda oficial.

Este 2022 no se había producido ninguna salida informal de las hijas de los Reyes por la isla. Ni tampoco habíamos visto a la reina Sofía junto a sus nietas. Pasadas las doce de la noche han sorprendido a todos en Mallorca después de una cena en sus rincones favoritos de la isla, el restaurante 'Ola de mar' situado en Portixol, cerca del Palacio de Marivent.

Tras casi una semana en la isla se producía la fotografía más esperada: los Reyes junto a sus hijas y la reina Sofía caminando juntos por las calles de Mallorca.

Una vez más todas las miradas se centraban en la princesa Leonor que sorprendía a todos con su look. La hija mayor de los Reyes ha lucido un vestido tie dye en tonos azules, los que mejor le sientan de acuerdo con su colorimetría, de acuerdo con su tono de piel y su color de pelo y ojos.

Un vestido de la marca española Babbaki, de venta en El Corte Inglés. Una pieza de escote cruzado fabricado en algodón orgánico y que ha sido teñida a mano con la técnica artesanal del tie dye y que tiene un precio de 129 euros en su web.

Para completar su look Leonor ha apostado por unas alpargatas de cuña, esta vez en color azul marino, que se han convertido en su calzado estrella durante la época estival. Y ha sorprendido también con un bolso de mano de estampado tie dye y un anillo en su dedo índice. Otro de los complementos que también ha llevado durante esta velada ha sido su collar con la palabra 'amor' escrita en árabe.

Un cambio radical de estilo

Si el año pasado la veíamos en esta cena familiar con los Reyes en Mallorca con una minifalda vaquera y un top blanco, apostando por un look mucho más juvenil. Este verano Leonor se ha decantado por un look mucho más adulto y se ha acercado al estilo boho de su hermana la infanta Sofía.

Leonor ha adecuado su estilo a la situación y el lugar. Esta ocasión se merecía un vestido de estilo bohemio para una velada de agosto en Mallorca.

