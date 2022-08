La princesa Leonor y la infanta Sofía han dado un giro de 180º a sus looks. Frente a los vestidos de largo midi y estreno que llevaron durante su cena en familia en Palma de Mallorca, para su 'noche de chicas' junto a su madre y su abuela, la reina Sofía, las hijas de los Reyes han optado por prendas mini, al igual que su Letizia, que presumió de piernas con un vestido mini. Desde bien pequeñas, Leonor de Borbón y su hermana han llevado looks muy diferentes, dejando claro que cada una tiene sus gustos a la hora de vestir. Y así lo siguen demostrando. Aunque hay algo en lo que coinciden, las dos apuestan por moda española y low-cost.

En este paseo nocturno por Palma, las hijas de los Reyes llevaron prendas de Zara. La Princesa con un vestido de estreno y su hermana, con un vestido que ya llevó el año pasado también durante sus vacaciones en Mallorca. El de la primogénita de los Reyes es un vestido mini de algodón, cuello solapa con escote pico y manga por debajo del codo, bajo acabado en volante y cierre frontal con botones y cinturón a tono. Costaba 29,95 € y hablamos en pasado porque actualmente el modelo está agotado. Lo combinó con alpargatas de cuña de su madre, de la firma Mint and Rose, y bolso -también nuevo- de Adolfo Domínguez.

Gtres

La infanta Sofía, por su parte, recuperó el vestido cruzado, con abertura lateral y tela rústica en color blanco con rayas, que estrenó en 2021. Hace un año también lo combinó con las mismas alpargatas de Macarena Shoes que en su estreno. La diferencia de su look la marcaba su peinado si hace doce meses sorprendía con trenzas boxie, en esta ocasión ha optado por llevar el pelo suelto, como su hermana.

Gtres

