Dejando a un lado el 'protocolo' de los actos institucionales, la reina Letizia ha apostado por un look de lo más juvenil y llamativo para su 'noche de chicas' junto a sus hijas, Leonor de Borbón y la infanta Sofía, junto a la reina Sofía. Las cuatro disfrutaron de una cena en uno de los locales de moda de Palma y luego pasearon por un mercadillo artesanal. Lo más llamativo, además de este posado que no estaba previsto en la agenda, ha sido el estilismo de la mujer de Felipe VI, que ha cambiado el largo midi de sus últimos looks por un minivestido de corte camisero y llamativo estampado.

En el vídeo de la parte superior, podemos ver todos los detalles del look de la reina Letizia en su noche de chicas en Palma de Mallorca. ¡Dale al play para verlo!

Gtres

Si para la recepción en el Palacio de Marivent, presumió de hombros con un escotado y colorido vestido de Charo Ruiz, en esta ocasión ha presumido de piernas estilizadas y bronceadas con este mini vestido Zara, de nueva temporada. Un modelo de cuello solapa con manga larga acabada en elástico, detalle de cinturón combinado a contraste y bajo acabado en volantes, cierre frontal con botones y que también se vende en tonos verdes y blancos. Cuesta menos de 30 € y ya hay algunas tallas agotadas. Lo ha combinado con sus alpargatas rosa fucsia de Clooui, que estrenó en mayo de 2022 en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid. También ha recuperado el bolso de tejido ikat de Feel Mallorca, que llevó días antes, también durante una cena familiar, demostrando que este complemento estampado combina a la perfección con otros estampados. Lo que tampoco faltó en su look fue su anillo de Karen Hallam, que no se quita desde hace años.

Gtres

Los minivestidos son tendencia y Letizia lo sabe, de ahí que la Reina opte por este look, que está siendo tan comentado como lo fue el vestido de volantes de Teresa Helbig que llevó durante la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, en 2017.

