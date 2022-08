Froilán se apunta al paddle surf durante sus vacaciones en Mallorca. Después de graduarse en Administración de Empresas, dicen que el hermano de Victoria Federica tiene pensado ponerse las pilas y empezar a buscar trabajo en septiembre. Quizás por eso, el nieto mayor del rey Juan Carlos esté disfrutando al máximo de su último verano sin obligaciones laborales. Tras pasar unos días en Marbella y A Coruña, el hijo de la infanta Elena desembarcó en Mallorca con un grupo de amigos. Su pose fue insuperable: subido a una tabla de paddle surf, con el remo en las manos y el cigarrillo en la boca.

Froilán alquiló una pequeña embarcación con sus íntimos y, cuando estaban ya en altamar, avistó el yate de otros colegas. Sin pensárselo, cogió la tabla para desplazarse hasta allí y saludarles. El hijo mayor de la infanta Elena estuvo charlando animadamente con ellos, pero sobre todo con una rubia muy atractiva con la que se sentó en la popa. Después de un buen rato, el hermano de Victoria Federica cogió la tabla de nuevo para volver a su embarcación. Hay que reconocer que no tenía un estilo pulido.

A día de hoy, el sobrino del Rey sigue sin tener el corazón ocupado, después de su ruptura con Mar Torres, a la que conoció en un internado en Sigüenza y con la que mantuvo una relación llena de idas y venidas durante años. Resulta curioso que no se quitara la camiseta en todo el día playero, mientras sus amigos sí lo hacían para tostarse al sol. ¿Será que no quería quemarse o no quería lucir torso? El hijo de Jaime de Marichalar nunca ha sido demasiado deportista, al contrario que sus primos, y siempre ha lucido sin complejos un cuerpo 'fofisano'.

El pasado 17 de julio, Froilán cumplió 24 años y lo celebró en Marbella, en un local donde esa misma noche se produjo un tiroteo. "Estoy vivito y coleando", explicó a la prensa, medio con el que siempre ha sido bastante esquivo, al igual que su hermana, Victoria Federica, con la que mantiene una relación muy especial. Hace unos días, los dos coincidieron en Marivent, Mallorca, y volvieron a liarla. Salieron con sus primos a cenar, pero luego perdieron el ticket del parking y Froilán tuvo que pedir ayuda para sacar el coche del garaje.