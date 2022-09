Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin han vuelto a coincidir. Y lo han hecho acompañados por sus dos de sus cuatro hijos y por la infanta Elena. En enero de 2022, tras publicarse unas fotos de él con Ainhoa Armentia, los exduques de Palma emitían un comunicado para anunciar que habían "decidido interrumpir nuestra relación matrimonial" y desde entonces solo se les ha visto juntos, que no revueltos, en dos ocasiones. Dale al play para ver cómo reacciona su hijo Pablo Urdangarin al último encuentro entre ellos.

El pasado 4 de agosto cuando pasaron unos días en la playa de Bidart -el destino de vacaciones habitual de la familia antes de su separación- y justo un mes después, el 4 de septiembre, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se reencontraron en Jaca (Huesca), durante el funeral de Eduardo Roldán, exdirector y gerente de la estación de esquí de Candanchú y gran amigo de la Familia Real. Roldán fue profesor de esquí de Felipe VI y sus hermanas.

Felipe VI también dio su último adiós a Roldán. El Rey visitó el sábado 3 el tanatorio en Jaca. Además, la Familia Real envió tres coronas de flores al tanatorio: una en nombre de don Felipe y doña Letizia; otra, en nombre de Juan Carlos I y la reina Sofía, y la tercera, de las infantas Elena y Cristina.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, en una foto de archivo. Gtres

El encuentro de los exduques de Palma se ha retransmitido casi de directo durante la emisión, en Telecinco, de la segunda parte del documental 'Cristina de Borbón, rota de amor'. Presentado por Diego Losada y con un debate posterior, el programa mostraba cómo había sido este reencuentro. Paloma García Pelayo aseguraba que "es un funeral en el que Iñaki deseaba estar porque era una persona que ha sido muy importante para toda la Familia Real". Además, explicaba que "es un acto de respeto a una tercera persona. Es el primer encuentro de los muchos que vamos a ver, juntos pero separados".

Por su parte, el periodista Antonio Montero considera que la infanta Cristina está marcando estas apariciones 'públicas'. "Como mujer ofendida quiere que él vaya a este funeral. Si era hubiera dicho que no apareciera, él no hubiera aparecido. Él quiere que se le vea con sus hijos, como la familia que han sido", asegura.

Aunque se ha dicho que Cristina e Iñaki no se miraron durante todo el funeral, Montero sorprendía mostrando un imagen en la que los duques de Palma posaban juntos y sonrientes. "Para que veáis que la gente hace cosas raras. Ahora mismo acabo de recibir una foto donde están posando juntos hoy, la infanta e Iñaki. ¡Es una foto de hoy! Me aseguran que se la han hecho hoy. ¡Juntos hoy! Posando, ¿cómo es posible? Ainhoa se va a enfadar (...). He visto que la ropa sí coincide con la que estaban hoy. Y me sorprende que posen así, sonriendo. Además, están en una habitación, y están para hacerse fotos, sonreír y tal...", destacaba el periodista.

Esta imagen podría tener mucho que ver con lo que afirmó la periodista Silvia Taulés: "Me consta que el Rey Juan Carlos ha hecho la petición a su hija de intentar calmar las aguas porque Iñaki Urdangarin está muy desesperado; no tiene trabajo y su situación no es nada cómoda. Quieren que esté tranquilo. Están pidiendo que haya cordialidad". En esta línea, el periodista Juan Luis Galiacho asegura que había un enfrentamiento con los hijos de la infanta, por cómo se estaba tratando a su padre: "En la reunión del martes en Ginebra se toma la decisión de poner paz en la familia".