A principios de año Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ocuparon todas las portadas de las revistas. La nueva pareja salía del anonimato debido a unas imágenes en las que les veíamos de la mano que, una semana después hacían estallar su matrimonio con la infanta Cristina. Aunque la pareja fue muy seguida durante los primeros meses, actualmente la falta de imágenes ha generado grandes rumores de crisis lo que ha hecho que un equipo de investigación de 'Sálvame' les siguiera e intentara localizar a la pareja: "La llevamos cocinando bastante tiempo, estuvimos muy cerca y no nos han detectado. Responden a una rutina establecida para encontrarse", ha asegurado el equipo.

Finalmente pudieron encontrarles y confirmar que la pareja no solo sigue unida sino que también disfrutan de los tiempos de ocio compartiendo todo tipo de planes. Incluso ambos organizan encuentros diarios, y es que el ex duque de Palma recoge cada día a su novia en los alrededores de su trabajo aunque siempre en un lugar diferente para evitar las miradas curiosas.

Telecinco

Y no solo les encontraron saliendo juntos sino que en 'Sálvame' se emitieron las imágenes definitivas que confirman que la pareja se encuentra en su mejor momento disfrutando su primer verano juntos. Fotografías en la que se les puede ver dándose un apasionado beso en una playa nudista en el sur de Francia, lugar donde se les pudo ver con mucho cariño y tener achuchones entre ellos y del que el programa ha conseguido las imágenes más intimas que se han visto de ellos hasta el momento. "Siendo ultima hora de la tarde se fueron a la toalla, se empezaron a cambiar y uno de ayudaba al otro", aseguraba la reportera. "Tienen tonteo entre los dos, bastante apasionados".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io