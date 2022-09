El reencuentro entre los Reyes Eméritos en Londres antes del funeral de Estado de Isabel II

Dos años después de su última aparición pública juntos que tuvo lugar en el funeral de Pilar de Borbón, hermana del rey emérito. El rey Juan Carlos y la reina Sofía se reencuentran en un acto público en Londres. Los padres del rey Felipe VI llegaban pasadas las 17 horas- hora local- a la recepción organizada por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham. Con dificultad para andar y apoyado en el jefe de su servicio de escoltas, don Juan Carlos accedía al Palacio junto a la reina Sofía, aunque juntos no se ha producido ningún gesto de acercamiento entre ellos.

Se prevé que dentro de este evento don Juan Carlos se reencuentra con su hijo y con doña Letizia. Aunque parece que no veremos las imágenes de este reencuentro familiar tan esperado.

Y es que al parecer todo está orquestado para que no se tengan registros gráficos de este momento. Algo por lo que don Juan Carlos se ha mostrado algo molesto. El anterior monarca no entiende el supuesto empeño de su hijo de no querer coincidir con él. Tal y como publica 'El español' el antiguo monarca se ha quejado a sus allegados de los preparativos organizados por Zarzuela para evitar en Londres la foto con su hijo. "Yo no he matado a nadie para que se genere ese protocolo para que no se dé esa imagen", se quejaba el antiguo monarca español.

En esta recepción también asistirán buena parte de los líderes mundiales que participarán en el funeral de Estado que tendrá lugar este lunes 19 de septiembre.

El rey Juan Carlos I se ha desplazado a Londres desde Abu Dabi, donde reside desde 2020. El emérito decidió fijar su residencia en este país después de sus problemas con la justicia, que fueron archivados hace tan solo unos meses. Y se espera que tras el funeral de Estado regrese a su residencia en los Emiratos.