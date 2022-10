​La reina Letizia tiene el look ideal para ir a la oficina. En la mañana del 7 de octubre, los Reyes han recibido en el palacio de La Zarzuela de Madrid a las selecciones nacionales de waterpolo con motivo de sus últimos éxitos. El equipo nacional masculino ganó el Campeonato del Mundo que se celebró el 3 de julio de 2022 en Budapest mientras que el equipo nacional femenino revalidó el título de campeonas de Europa el pasado 9 de septiembre. Para esta recepción, la esposa del rey Felipe VI, que solo unas horas antes había acudido a la toma de posesión de las académicas electas Elena García Armada y Ana Conesa Cegarra en la Real Academia de Ingeniería de Madrid con un look oriental de Felipe Varela, ha lucido un conjunto perfecto para un día de trabajo ya que combina a la perfección la comodidad con la elegancia.

Doña Letizia, que esta semana también ha lucido el vestido perfecto para el otoño y ha estrenado pendientes, ha escogido un conjunto de parte de arriba y pantalón ideal para un día de trabajo. El top sin mangas y cuello redondo realizado en tweed es de Felipe Varela y combina los tonos negro, blanco y rosa muy claro. El pantalón ancho de color negro es de Zara y ha estrenado unos zapatos de tacón ancho, en color nude, con una tira horizontal cruzada sobre el empeine y un tacón alto cuadrado.

Gtres

Gtres

Los Reyes han estado charlando con los miembros de ambas selecciones y estos les han obsequiado con sendas camisetas de sus equipos. Además, don Felipe y doña Letizia han podido sostener entre sus manos los trofeos conseguidos por los equipos nacionales masculinos y femeninos e incluso los Monarcas se han hecho varios 'selfies' con los miembros del equipo y sus medallas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los Reyes felicitaron a las Selecciones Nacionales Masculina y Femenina de Waterpolo por los últimos títulos logrados.



➡️ https://t.co/1KVvHmnt4u pic.twitter.com/BzASSIVPF0 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 7, 2022