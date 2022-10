Como todos los años, Oviedo se ha vestido de gala para una cita muy especial con sus Majestades los Reyes de España. Este 27 de octubre se celebraba en la ciudad asturiana un concierto en la noche previa a los Premios Princesa de Asturias y hemos podido ver a la familia real junta disfrutando de una noche mágica. Es el segundo año en el que podemos ver a las hijas de los reyes en este acto y cada año que pasa las vemos más mayores. A su llegada al Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe, ubicado en la plaza de la Gesta de Oviedo, don Felipe y doña Letizia, junto a las jóvenes, saludaban muy sonrientes agradables como nos tienen acostumbrados. Allí han podido disfrutar del espectáculo flamenco Carmen y María. Dos caminos y una mirada, con la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés como protagonistas.

Doña Letizia y las jóvenes Leonor y Sofía han estado impecables tanto por la actitud como por los looks elegidos para la ocasión. Aunque parte del protagonismo se lo han llevado la reina y la princesa, hay que decir que la infanta Sofía ha escogido un outfit que todas las chicas querrán copiar. La hermana de la heredera al trono ha apostado por un vestido de color verde azulado, en concreto un modelo mini de cuello redondo y mangas largas abullonadas de la firma española 'THE ARE'.

Ana Ruiz

Lo más original del vestido es su formato cruzado, que consta de un drapeado en el lateral de la falda culminado en una lazada. El modelo, que aún sigue en la web, se llamaAl contrario que su hermana, Sofía no ha llevado cartera de mano y tampoco tacón, pero sí que ha lucido unas bailarinas de glitter plateada.