La Infanta Sofía no ha acudido al acto oficial previsto para esta mañana en Cadaveu (Asturias), una ausencia que ha sorprendido a la prensa presente pues estaba previsto que toda la Familia Real acudiera para hacer entrega del "Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2022". En su lugar, D​on Felipe y Doña Letizia acompañados por la Princesa de Asturias han hecho entrega de este galardón por “haber sabido mantener la diversidad productiva en el medio rural, con la que han conseguido tanto fijar población como asegurar el relevo generacional, y por ser una comunidad viva y organizada”.

Cadavéu se suma así a un palmarés, que grabó su primer nombre en 1990 y, en los últimos años, premió a Poreñu (Villaviciosa), Mual (Cangas del Narcea), Asiegu (Cabrales), Somao (Pravia) y Santa María del Puerto (Somiedo).

Gtres

Aunque no se ha dado a conocer muchos detalles del motivo de esta ausencia, hemos podido saber que se ha tratado de un repentino problema de salud relacionado con la cena de gala que se celebró después de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde brilló con su estilismo de lentejuelas. Según parece, a la Infanta no le sentó bien algo de lo que comió y, a la mañana siguiente, se ha encontrado indispuesta para acudir a este evento oficial. "Ha pasado mala noche y no ha dormido nada", ha explicado la Reina Letizia a los micrófonos de la Televisión de Asturias presente en el acto, quitándole hierro a la posible indigestión.

En la gala, la Infanta realizó su discreto papel a la perfección en la primera gala tras el COVID que contó con el auditorio lleno de invitados, acompañando a su hermana, la princesa Leonor, en el día del año que mayor protagonismo tiene, y que supo ejercer correctamente con un discurso que conquistó a todos en el que puso en valor los intereses de los jóvenes de su generación. Por su parte, el Rey Felipe VI también estuvo a la altura con unas palabras en las que recordó los horrores de la guerra y ensalzó la necesidad de la cultura.