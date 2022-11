La infanta Cristina reaparece, con una sonrisa, en la India. La hija del rey Juan Carlos, como directora del área internacional de la Obra Social La Caixa, se encuentra inmersa en una gira por varios continentes. Tras pasar por África y América, donde realizó un viaje solidario a Perú, ahora le toca el turno a Asia y hemos podido ver su labor como directora del área internacional de la Obra Social La Caixa. Esta fundación explica en su página web que "promueve la creación de una plataforma de innovación en el norte de India para mejorar la calidad de vida de comunidades pobres a través de oportunidades laborales" y la hermana del rey Felipe VI ha querido conocer, de primera mano, alguno de estos proyectos como el que realiza la organización ActionAid India que ha compartido la visita de la infanta Cristina a sus instalaciones.

En las imágenes que ha compartido la ONG india a través de sus redes sociales, se puede ver a la infanta Cristina, con un collar de coloridas flores y el tradicional 'bindi', dirigiéndose a las mujeres agricultoras emprendedoras de la organización de productores de Basant Mahila en Jhansi y, además, inauguró un mercado agrícola. Además, la hija de doña Sofía, muy divertida, se montó en un tuktuk.



Para este viaje solidario a la India, la madre de Pablo Urdangarín ha optado por un estilismo cómodo e informal. La ex de Iñaki Urdangarin, que continúa con su relación con Ainhoa Armentia, lució una camisa blanca con un pantalón vaquero y un bolso de hombro. Además, se ha mimetizado con las costumbres del país y ha lucido un bonito collar de flores naranjas y un bindi, el tradicional punto en la frente que lucen en la India para adorar el intelecto y proteger del mal de ojo.