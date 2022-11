Victoria Federica ha mostrado su lado más maternal en su primer actor solidario, en solitario. La sobrina de Felipe VI ha visitado la Casa que la Fundación Ronald McDonald tiene justo a las puertas del Hospital Niño Jesús de Madrid. Allí ha amadrinado la nueva edición del McHappy Day, una jornada más solidaria de McDonald’s, que se celebra el 2 de diciembre, y en la que todos los fondos recaudados durante ese día por la venta de Big Mac y de peluches, irán destinados a la Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM). La fundación, que este 2022 celebra el 25 aniversario de su creación, ayuda a familias con niños con graves problemas de salud que se ven obligadas a trasladarse de su ciudad, ofreciéndoles un 'hogar fuera de su hogar' y poder acompañarlos durante su tratamiento médico.

Gtres

Aunque no ha hecho de declaraciones, tras posar para los fotógrafos, 'Vic' ha pronunciado unas palabras. "Cuando me llamaron para colaborar y apoyar la labor de la Fundación Ronald McDonald acepté de inmediato. Había oído hablar de la Fundación, pero no conocía todos sus proyectos de ayuda a familias con niños hospitalizados. Creo que son necesarias más iniciativas como esta. Me siento orgullosa de haber dado mayor visibilidad a su labor diaria. Desde aquí quiero pedir a la gente que colabore, ya que hay muchas familias que lo necesitan. Quiero aprovechar para mandar hoy todo mi cariño a los niños enfermos y a sus familiares", ha dicho la influencer en su primer discurso en público.

Gtres

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar llegaba puntual a la Casa de Ronald McDonald y junto a la presidenta de la fundación, Blanca Moreno, y Paloma Cabral, directora corporativa de McDonald’s España, ha recorrido las instalaciones: pasaba por el gimnasio, la sala de videojuegos y la cocina, donde en ese momento había varios niños enfermos con sus familias, por los que se ha interesado.

Gtres

Ha sido con un bebé prematuro de 7 meses con quien Victoria Federica ha mostrado su lado más maternal. Con la inseguridad de quien no ha tenido hijos, la influencer se ha atrevido a coger en brazos al bebé y a acunarlo. El pequeño aprovechó para cogerle un mechón de pelo y sentirse más seguro, pero no tardó en comenzar a sollozar, por lo que decía dejarlo de nuevo en su carrito.

'Vic', que vestía jersey de cuello cisne gris y pantalones cargo beige, ha quedado impresionada por la labor de la Fundación y, como buena influencer, ha compartido toda la visita en sus redes.