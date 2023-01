La reina Letizia ha reaparecido horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía. La agenda oficial no puede parar y la reina ha continuado con sus compromisos, en concreto este miércoles 11 de enero ha acudido al Palacio Municipal de Congresos de Madrid para presidir un acto con un objetivo puramente feminista. El Proyecto Promociona es una iniciativa de CEOE que tiene como fin principal el de que más mujeres participen en la actividad empresarial española en puestos de mayor responsabilidad, queriendo desarrollar en las mujeres directivas participantes las habilidades necesarias para liderar con éxito su organización con el mayor impacto en la misma, en sus equipos y en otras féminas con puestos superiores.

Sobre las 18:00 de la tarde, la reina se presentaba en el acto de clausura con un estilismo digno para después de las fiestas navideñas. Letizia escogía una falda de silueta lápiz de la firma española 'Is Coming' y la combinaba con un jersey de punto grueso de la misma firma en color verde salvia. No es la primera vez que la vemos con este outfit, y es que la reina opto por este look en su viaje a Basilea, en Suiza. A diferencia de este ocasión, la reina ha optado por un look más otoñal mezclando el verde de las prendas con unos salones en color marrón y una melena ligeramente ondulada.

Gtres

Con esta visita como presidenta, la Reina Letizia ha puesto fin a su agenda en la capital. Mañana jueves 12 de enero, la consorte y su esposo se desplazarán hasta Menorca de la mano de la Fundación Hesperia, la cual desarrolla la voluntad de Sus Majestades de que los fondos procedentes de la herencia de Don Juan Ignacio Balada Llabrés sean destinados a fines de interés general y social.