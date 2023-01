Felipe VI ha disfrutado de un fin de semana de 'chicos'. El pasado 20 de enero, finalizada su agenda con la entrega de Despachos a la LXXIV promoción de la Carrera Diplomática, el Rey puso rumbo a Sierra Nevada (Granada) donde disfrutó de un fin de semana junto a unos amigos, esquiando y disfrutando de la gastronomía local. El monarca se dejó ver por la estación de esquí y aprovechó el buen tiempo y el buen estado de las pistas para difrutar de uno de sus deportes favoritos.

Al parecer, Felipe VI estuvo alojado en un exclusivo hotel de la estación de Sierra Nevada, en el apartahotel Trevenque. Y como muchos de los visitantes a Sierra Nevada, además de hacer deporte, se relajó en la terraza del hotel Lodge. Y aunque intentó pasar desapercibido, su presencia -al estar acompañado por su equipo de seguridad- fue lo más comentado del día. El domingo 22, poco antes de regresar a Madrid, el Rey y sus amigos almorzaron en el restaurante La Alcazaba, de Borreguiles. Una presencia que ninguno de sus empleados esperaban.

Hacía sol pero las temperaturas eran bajas, por eso el Rey pidió una sopa de cebolla, que tomó con pan, queso tostado y gratinado, según ha revelado el metre del restaurante a 'Hola'. Antes de la sopa caliente, Felipe VI, degustó una ensalada de timbal de aguacate, gambas, tomate y huevo y ensalada templada de espinacas, queso y bacon. Un primero que compartió con los amigos que le acompañaban. El Rey pidió una cerveza de aperitivo, pero para comer, tomó agua. Mientra Felipe VI optaba por esta opción 'light', sus amigos pidieron por risotto, pulpo y solomillo. De postre, todos degustaron leche frita para compartir.

Se trataba de un viaje de 'chicos' y no le acompañaron ni su mujer, la reina Letizia, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Mientras su marido disfrutaba de una escapada a Sierra Nevada, la Reina visitó el Real Club Canoe para disfrutar del partido de Liga entre el Simalga Real Canoe y el Leioa W y luego se fotografió con jugadoras y cuerpo técnico y se interesó por el movimiento 'Muévete contra el cáncer'.

El Rey ha exprimido estos dos días antes de volver al trabajo este 23 de enero. En el Palacio Real, el monarca ha recibido a los nuevos embajadores acreditados representantes de Sudán, Eslovaquia, Omán, República Democrática del Congo, Colombia, Honduras y Japón para la tradicional entrega de las Cartas Credenciales.

