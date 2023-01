Letizia apoya el deporte femenino y acude a un partido de waterpolo en Madrid

Letizia apoya el deporte femenino y minoritario. El pasado sábado 21 de enero, mientras el rey Felipe VI esquiaba en solitario en Sierra Nevada, doña Letizia, que estrenó un jersey con cuello bebé en Fitur, se quedó en Madrid y allí visitó, de manera privada, el Real Club Canoe donde asistió al partido oficial de la Liga de Primera División Nacional de waterpolo femenino entre el Simalga Real Canoe y el Leioa W. Mientras el Rey esquiaba y comía con amigos, la Reina, con un look cómodo e informal con vaqueros y un jersey de punto en color fucsia, se mostró muy interesada en todo lo que ocurría y, tras el partido, se fotografió con las jugadoras y el cuerpo técnico. Cercana y amable, la esposa del rey Felipe VI recorrió las instalaciones del club de natación y se fotografío con todo el personal, incluidas las jugadoras con las que protagonizó un divertido momento recién salidas del agua y todavía en bañador. Las jóvenes quisieron hacerse un 'selfie' con la Reina y ella misma fue la que cogió el móvil para realizar la foto. "Yo hago lo que vosotras queráis" les comentó divertida antes de hacer la foto como se puede ver en el vídeo que el club ha compartido en sus redes sociales junto a otras imágenes de su visita.

Después del partido de waterpolo femenino, Letizia, que tiene el conjunto ideal para el invierno, estuvo charlando con Astrid Álvarez Cora, directora técnica del Real Canoe de waterpolo femenino, y Carolina Beneyto Vizuete, entrenadora del equipo, que le hablaron de su movimiento 'Muévete frente al cáncer', una iniciativa para mostrar la inportancia de estar activo durante la enfermedad. Astrid y Carolina, que han padecido esta enfermedad, le comentaron sus vivencias y le revelaron que, con este movimiento, apoyan retos y actos solidarios frente al cáncer. La Reina, que es presidenta de honor de la Asociacion Española contra el Cáncer, se mostró muy interesada en sus palabras y su iniciativa. "Me gustaría destacar la sencillez, el cariño y la empatía que tuvo tanto con las deportistas como con el público que vino a animar a la piscina al @canoewpfem. Vino a apoyar el deporte femenino y en esta ocasión, especialmente, el waterpolo 🤽‍♀️. Así nos lo transmitió. Por ello, me gustaría agredecerle majestad su visita al @canoenatacionclub. Seguimos sonriendo a la vida, seguimos sumando momentos 🥰💪💯", escribieron desde 'Muévete contra el cáncer'.

Desde el club, también han agradecido a la reina Letizia su presencia en el partido de waterpolo femenino y el interés por sus instalaciones porque, durante su estancia y recorrido, se mostró cercana, interesada y muy atenta.