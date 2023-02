Este 2023, a Letizia le ha dado por el color rosa, ya sea con prendas nuevas o de su fondo de armario, como esta falda plisada que estrenó en 2020. Felipe VI y Letizia vuelven al Palacio Real para presidir el acto de presentación pública del 'Portal Digital de Historia Hispánica', de la Real Academia de la Historia, que muestra las geolocalizaciones de los acontecimientos y personajes de nuestra historia con unas 150.000 referencias geográficas, la mayor información reunida hasta la fecha. La última vez que los Reyes presidieron un acto en el Palacio Real de Madrid fue el pasado 25 de enero, durante la recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España.

El portal Historia Hispánica es una obra abierta a todo tipo de contenidos sobre la historia hispánica, a instituciones y especialistas que colaboran en su elaboración y actualización y a la participación ciudadana a través del buzón de sugerencias y consultas que contribuirá a la mejora del proyecto a través de sus aportaciones, generando una sindicación de contenidos y es una obra viva, en permanente proceso de revisión y actualización.

Los Reyes llegaban puntuales a su cita con la cultura y tras los saludos protocolarios han tomado asiento para seguir la presentación. Para la ocasión, Letizia ha recuperado la su falda plisada más original. Se trata de un diseño de la firma Reiss con degradado en negro y rosa, con el que visualmente se consigue un efecto 'fit'. La estrenó en marzo de 2020, días antes de decretarse el confinamiento de la población española a causa del Covid-19, y desde entonces la ha llevado en varias ocasiones, combinándola con tops en tono rosa palo o negros y con salones o botas de caña alta.



Sí es la primera vez que la lleva con cuello vuelto. En las imagenes vemos a Letizia con blusa de seda el día que estrenó la falda en marzo de 2020; casi un año depués, en febrero de 2021, repetía falda pero no look, al optar por top negro y botas altas; y la última vez que la habíamos visto con esta prenda fue en marzo de 2022, con top de punto rosa palo y salones del mismo tono.

Letizia y las formas en las que ha combinado esta falda desde su estreno. De izquierda a derecha: marzo de 2020; febrero de 2021; y marzo de 2022. Chema Clares

¿Cómo novedad en esta ocasión? Su cinturón. Hasta ahora, Letizia había llevado la falda con su cinturón fajín de Burberry -o sin cinturón creando un efecto vestido- pero esta vez ha optado por uno negro con hebilla XXL.

La falda plisada que necesitas esta primavera



Aunque el modelo que lleva Letizia ya no está a la venta. En El Corte Inglés hemos encontrado uno similar de la firma Phase Eight. Llega la primavera y la época de BBC (bodas, bautizos y comuniones). Esta prenda es perfecta si quieres ser la invitida ideal en todos tus eventos, pero sin comprar un modelito para cada ocasión. La Reina ya te ha dado las pistas para combinarla y no repetir look: con salones, con botas, con blusa rosa o con top negro con el que dará la sensación de que llevas un vestido.

Se trata de un modelo con textura ombré y plisada, con hilos metálicos que brillan con la luz al caminar.