Tras un fin de semana de lo más ajetreado, donde los Reyes acudieron a la Palma para presidir un acto homenaje por el pueblo afectado por el volcán, la reina Letizia ha acudido al acto oficial con el que la Federación Española de Enfermedades Raras conmemora el Día Mundial de estas patologías bajo el lema '¿Cómo te ves en 2030?'. Un evento enfocado en garantizar el acceso en equidad a los recursos sociales y sanitarios donde, además, se ha hecho entrega de los Reconocimientos 'FEDER 2022'.

Para este acto tan especial, la reina Letizia ha decidido tirar de fondo de armario recuperando una de sus prendas que más han dado de qué hablar. Se trata de una falda bicolor plisada de la firma británica Reiss, efecto fit, que estreno a principios de 2020 y repitió meses después. Una de las últimas veces que pudimos verle con ella fue en febrero del año pasado durante el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020. Donde llamó mucho la atención al combinarlo con un jersey negro que se fundía con la cinturilla de la falda creaba un efecto óptico que hacía parecer que llevaba un vestido en lugar de dos prendas.

Gtres

En esa ocasión, la reina Letizia ha optado por lucir esta falda con un jersey rosa que combinaba a la perfección con los tonos de esta prenda. Para completar su 'look', la Reina ha optado por llevar un cinturón de Burberry. Un estilismo casi igual al que lució hace dos años cuando presidió en la sede central del Banco Santander de Madrid la entrega de los premios de la XII edición de los Proyectos Sociales de Banco Santander. La diferencia es que mientras que en ese acto optó por unos zapatos de tacón negro, esta vez ha preferido lucir unos salones de ante rosa de Magrit.

Gtres

Sin duda, un atuendo que parece haberse convertido en uno de sus favoritos, y es que esta prenda con vuelo consigue estilizar al máximo su figura, haciendo que sus caderas se estrechen y luzcan más afiladas. Un 'look' con el que siempre consigue acertar y que ya se ha convertido en una de sus prendas más versátiles.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io