Ha sido empezar el buen tiempo y la reina Letizia ha empezado a sacar sus nuevas prendas para la temporada primavera-verano. La mujer de Felipe VI ha renovado, definitivamente, su fondo de armario, porque si este martes la veíamos en Valladolid estrenando una chaqueta de la nueva colección de Massimo Dutti, al día siguiente, sólo 24 horas después, doña Letizia ha sacado a pasear un nuevo look. Se trata de un vestido rojo de Bimani con lazada al cuello de corte lady, un traje que nos resultaba familiar, y es que tiene uno muy parecido que lució en su viaje a Angola hace unas semanas.



Para la ocasión, y tras volver de la ciudad castellanoleonesa, la reina, que ha presidido con el rey un acto junto a los embajadores honorarios de la marca España en el palacio de El Pardo, se decantaba por uno de sus colores favoritos, un llamativo rojo pasión que le sienta como un guante. El vestido, con cintura ceñida y mangas largas con muchas caída, estaba hecho en gasa, lo que lo hace perfecto para los días de entretiempo. Como colofón, un lazo al cuello que le daba un toque de lo más 'lady'. Letizia ha combinado el look con salones de ante rojo, también de estreno, y bolso de mano de pitón en los mismos tonos de Carolina Herrera, con el que llegó al acto, pero dejó a un lado para el posado. Los pendientes eran de la firma Gold&Roses.

A Letizia le sale una 'competidora'

La jornada ha estado marcada por la anécdota de que una de las embajadoras asistentes al acto ha escogido un look muy similar al de doña Letizia. En su caso se trataba de un look de pantalón y abrigo, pero lo cierto es que el tono de rojo era de lo más parecido y también lucía una pequeña lazada al cuello. Sin duda, un gesto que ambas se habrán tomado con humor, y es que parece ser el color de la temporada.

