Un día después de presidir, en el Palacio Real de Madrid, el acto en el que la Real Academia de la Historia presentó públicamente el 'Portal Digital de Historia Hispánica', los Reyes han puesto rumbo a Alicante, donde han entregado los Premios Nacionales de Investigación 2022, el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Por primera vez en la historia de estos galardones también se ha incluido una categoría Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2022, dirigidos a personas con edad máxima de 40 años, y con el fin de distinguir el mérito de investigadores e investigadoras de España que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras.

Felipe VI y Letizia llegaban a la Casa Mediterráneo charlando relajadamente, una actitud que les ha acompañado durante todo el acto. Estos Premios, creados en 1982 y dotados de 30.000 euros por cada modalidad, distinguen a aquellas personas investigadoras de España que están realizando una labor profesional destacada de relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos, que reconocen las trayectorias investigadoras que contribuyen excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la humanidad.

A diferencia del look que llevó el pasado 28 de febrero, recuperando su falda plisada de Reiss por quinta vez, la Reina ha optado por un look de estreno. Letizia ha estrenado un vestido de la firma española Lola Li, ideal si tienes un evento próximamente. Está confeccionado en crepe color buganvilla, con drapeado en el cuello y en la cintura alta. Presenta botonadura dorada y cremallera en la espalda. El vestido ya llevaba un tiempo en el armario de la Reina, ya que pertenece a la colección Otoño-Invierno 2022. No es la primera prenda, que la mujer de Felipe VI tiene de esta firma. En 2019, en la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real, Letizia estrenó un vestido tipo esmoquin de Lola Li, realizado con seda blanca y escote cruzado.

Lo ha combinado con bolso y salones de una de sus firmas de cabecera, Magrit. Como joyas, la Reina ha recuperado sus coloridos pendientes de la firma Coolook, realizados en oro y con piedras naturales talladas a mano y su nuevo anillo favorito, de la firma italiana Coreterno.