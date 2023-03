La princesa Leonor suma un nuevo espacio con su nombre: un parque en Madrid. La hija mayor de Felipe VI y Letizia tiene unos premios que llevan su nombre, los Princesa de Asturias; un hospital en Madrid, que se inauguró cuando aún era infanta; un Mirador en los Lagos de Covadonga; un colegio público bilingüe en San Agustín de Guadalix (Madrid); y ahora un parque en la zona de Valdebebas de la capital. El espacio verde se inauguró el pasado 26 de marzo, pero no contó con la presencia de la homenajeada, que estudia en Gales, ni de ningún miembro de la Casa Real.

Quién sí estuvo fue José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. "Tenemos el honor de poder denominar a este parque Princesa Leonor, nueva muestra del compromiso que tiene la Casa Real con Madrid y del compromiso de Madrid con la Casa Real, con la institución de la monarquía y con nuestra lealtad hacia el Rey. A todos nos alegra que una de las principales infraestructuras verdes que definen el Madrid del siglo XXI lleve el nombre de la princesa Leonor y que, además, sea en continuidad precisamente del parque forestal Felipe VI", ha declarado Martínez-Almeida durante su discurso durante la inauguración.

Basado en el proyecto 'Sol y Sombra' de Joao Ferreira, el nuevo parque tiene una superficie de 78 hectáreas en las que la Junta de Compensación de Valdebebas ha invertido más de 16 millones de euros y ha plantado 5.500 árboles y 170.000 arbustos. Su diseño se divide en dos zonas: una fachada urbana que sirve de umbral y transición con los espacios urbanizados y un parque agrícola que recupera un espacio degradado con el objetivo de crear un paisaje agroforestal que acerca el campo a la ciudad. Aemás de caminos y sendas peatonales, el parque Princesa Leonor tiene tres kilómetros de carril bici; miradores con vistas privilegiadas de Madrid; zonas de juegos infantiles; edificios formativos; y un espacio para huertos urbanos.