Gtres

Este jueves 30 de marzo los reyes don Felipe y doña Letizia presidían el acto conmemorativo del centenario de la inauguración de la Casa del Libro. La primera de estas librerías, de las cuales en la actualidad hay 54 distribuidas en toda España, abrió sus puertas en abril de 1923 en la Gran Vía madrileña y fue pionera en permitir que los clientes tocaran y cogieran los libros directamente, sin necesidad de solicitarlos en un mostrador. El acto ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y para la ocasión cultural, doña Letizia ha escogido un look que muchas querrán copiar para los eventos próximos.Exactamente se trataba de un conjunto de dos piezas formado por una camisa de bajo asimétrico y pantalones con aberturas en el bajo en color naranja, un color prefecto para la primavera. Aunque las prensas asimétricas están en tendencia, el conjunto es reciclado de su armario, ya que la reina lo estrenó en 2019 durante su viaje de Estado a Argentina. A deferencia de esa vez, doña Letizia ha completado su estilismo con unos salones con tacón bastante bajo, como le acostumbramos a ver, de la firma Magrit en tono dorado.

Con este acto finaliza la agenda de don Felipe y doña Letizia esta semana y comienzan sus vacaciones de Semana Santa. Aún no se conocen los planes que tienen la familia para esos días festivos pero lo que sí se conoce es que no acudirán a la tradicional Misa de Pascua. La familia real no asiste a este acto desde 2019, un año después del sonado rifirrafe que tuvo lugar entre doña Letizia y doña Sofía.