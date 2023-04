Dicen que sólo eres importante cuando alguien te imita a la perfección, y aunque a la reina Letizia no le hace falta una imitadora para ser una de las personas más influyentes de España y del mundo, lo cierto es que le ha salido una parodia que ya se ha hecho viral. Ha sido la imitadora y humorista Leonor Lavado la que ha querido 'copiar' a la mujer de Felipe VI, y lo ha hecho con un asombroso parecido que la ha convertido en viral: el vídeo que ha compartido lleva ya casi 20.000 visitas sólo en Twitter, y la gente está alucinando.

Tomando como referencia el vídeo-felicitación que enviaron desde la Casa Real para dar la enhorabuena al programa de TVE 'Informe Semanal' por sus 50 años en antena -donde Letizia hacía un repaso a la importancia del espacio para la información, el Periodismo y la democracia-, la imitadora Leonor Lavado hacía su propia versión humorística consiguiendo el tono y la pronunciación perfectos para parecerse al 100% a la Reina.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A continuación, te dejamos el vídeo de Letizia y, si cierras los ojos, ¡serás incapaz de saber quién es quién! De momento, se desconoce si la reina ha visto el vídeo de Leonor, aunque no sería de extrañar teniendo en cuenta que ya se ha hecho viral.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

#InformeCumple50 | @InformeSemanal comienza con una felicitación especial: la de la reina Letizia



"Todos queríamos ser reporteros de @informesemanal. No lo conseguí, pero a mis 50 años Informe Semanal forma parte de mi vida. Gracias a todos los que formáis parte del programa" pic.twitter.com/oI1qsugLPv — RTVE (@rtve) April 1, 2023

Leonor Lavado es una cara conocida para muchos radioyentes, y es que colabora muchas mañanas en 'Mas de uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Además, su capacidad para 'copiar' las voces de otros famosos es inmensa, y nos ha hecho disfrutar con otras imitaciones de celebrities como Tamara Falcó, a la que también ha clavado, pero sin duda tampoco se le resisten la actriz Najwa Nimri, la cantante Rosalía o la socialité Carmen Lomana.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.