La reina Letizia siempre es una gran inspiración en cuanto a moda, y es que su buen gusto rebosa en cada look que saca de su fondo de armario. La mujer de Felipe VI es copiada por muchas mujeres en su día a día, y es que tiene de todo: looks informales, vestidos de gala, modelitos perfectos para la oficina... y hasta las famosas la toman como referente. ¿La última? Nuestra representante en el festival de Eurovisión de este 2023, Blanca Paloma, que no se quiso perder un eventazo celebrado en el centro de Madrid, al que acudió con un vestido que nos sonaba mucho.



Fue en el estreno del musical 'Aladdin' donde Blanca sacó un lookazo del armario: un bonito vestido en tefetán de seda de color rosa (uno de los colores más repetidos de la temporada, y precisamente uno de los favoritos de la reina Letizia) firmado por la diseñadora española Anmargo, con aberturas en los costados, y que se parecía a bastante a uno que la reina lució en mayo de 2022.

Gtres

En el caso de Letizia, su vestido era una creación de la marca valenciana Serendipia, también de diseño español, y estaba realizado igualmente en rosa con fruncido en la zona abdominal, aunque corto y con mangas. La reina eligió aquel modelo para acudir a un acto conmemorativo en el Día Mundial de la Cruz Roja en mayo del pasado año, y se coló en la lista de sus mejores looks de 2022. Fue, sin duda, uno de sus looks más arriesgados del año, al ir con los abdominales a la vista, aunque lo defendió bien y acertó de lleno.

Gtres

No es de extrañar que Blanca tome su inspiración de nuestra reina, al fin y al cabo hace sólo unas semanas, durante la feria ARCO coincidían y era la propia monarca la que le pedía que cantara su canción 'EAEA' delante de todos, y con la que nos representará el próximo mayo en la final de Eurovisión. Sin duda, una gran sintonía que podría significar el inicio de una bonita amistad.