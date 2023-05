La coronación de Carlos III es el acto central de este fin de semana. Todas las casas reales europeas se han volcado confirmando su asistencia a la ceremonia y las actividades que la Casa Real Británica ha organizado en torno a este evento histórico. Entre ellos, confirmaban la asistencia el Rey Felipe VI y la Reina Letizia quienes acudirán a todos los actos programados, incluida la recepción de esta tarde. Para ello, la Reina Letizia ha viajado esta mañana a Inglaterra estando ya en Londres a las 3 de la tarde; sin embargo, el rey no había llegado aún a la capital británica, un acto al que no nos tienen acostumbrados puesto que es habitual que los reyes viajen juntos siempre que sea posible, algo que en esta ocasión, y teniendo en cuenta el motivo del viaje, parecía que no iba a ser una excepción, pero sí lo ha sido.

Según hemos conocido, en el momento en el que la reina Letizia estaba viajando de camino a Londres, el Rey se encontraba aún en territorio español por un acto que tenía en su agenda. El monarca ha viajado a Lugo para presidir el acto de proclamación del Premio de "Investigación Científica” 2023 de la Fundación Princesa de Girona. Acompañado por la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y las primeras autoridades de Galicia y Lugo, el Rey ha conocido los tres proyectos en los que colabora el centro de formación profesional “As Mercedes” de Lugo y que se exponen en la Feria del Talento.

Este ha sido el único acto programado del Monarca este viernes en territorio español puesto que, tras ello, ha cogido el avión para trasladarse a la capital británica donde se ha reunido con la reina Letizia. Después de ello, recién llegado de la coronación, presidirá junto con su hija la Infanta Sofía, la final de la Copa del Rey.