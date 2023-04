Leonor de Borbón será la gran ausente de los festejos de la coronación del rey Carlos III. La Casa Real confirmó la presencia de los reyes Felipe y Letizia en la ceremonia que se celebrará en Londres el próximo 6 de mayo y, en principio, acudirán solos, sin la compañía de sus hijas. Mientras que la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia parece que no estará en el gran día del monarca británica, otras casas reales europeas sí han confirmado la presencia de sus herederos. Hace unos días, conocíamos que Amalia de Holanda estará en la recepción previa a la coronación que se celebrará el 5 de mayo en el palacio de Buckingham mientras que sus padres, Guillermo y Máxima de Holanda, irán a la ceremonia del día 6. Esta misma semana, ha sido la casa real belga la que ha confirmado que su heredera también viajará a Reino Unido para acudir a los festejos.

En la coronación de Carlos III sí estarán Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica

Como Amalia, Elisabeth de Bélgica estará en la recepción previa a la coronación a la que acudirá del brazo de su padre, Felipe de Bélgica mientras que, al día siguiente, a la solemne ceremonia acudirá el monarca con su esposa, la reina Matilde. Otros herederos que sí estarán en Londres son Victoria de Suecia y Federico y Mary de Dinamarca.

Gtres

Leonor todavía no se ha estrenado en la escena internacional

Para Leonor, acudir a los festejos por la coronación de Carlos III podría ser un gran escaparate internacional pero, de momento, la Princesa de Asturias no ha acudido a ningún evento de este tipo ni siquiera cuando tienen carácter familiar como el funeral de Constantino de Grecia, su tío abuelo, donde ella y su hermana Sofía fueron las grandes ausentes de la Familia Real. Además, a diferencia de las otras herederas Amalia y Elisabeth, Leonor de Borbón todavía no es mayor de edad ya que no cumple 18 años hasta el próximo 31 de octubre. Habitualmente, con la mayoría de edad, los herederos asumen más responsabilidades institucionales y Leonor, que comenzará el curso que viene su formación militar, todavía no la ha alcanzado.

Leonor termina el colegio el 20 de mayo



Por otro lado, la heredera el trono español estaría en plena recta final de sus estudios de Bachillerato. Y es que está previsto que su curso termine el 20 de mayo, una razón más que hace pensar que Leonor estaría volcada en terminar sus estudios con éxito y no distraerse por otros actos como serían los de la coronación de Carlos III. Eso sí, esperamos ansiosos verla en la confirmación de su hermana Sofía, prevista para el 25 de mayo.