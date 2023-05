Los Reyes de España han llegado este viernes por la tarde a Londres para asistir a la coronación de Carlos III. Lo han hecho por separado y por un razón más que justificada. Don Felipe VI ha viajado hasta Londres desde Lugo, donde ha tenido un acto esta mañana. Mientras la reina Letizia llegaba antes, ya que viajaba directamente desde Madrid.

Don Felipe y doña Letizia han salido de la Embajada española en Londres para acudir a la recepción oficial previa a la coronación de Carlos III Rey del Reino Unido. Desde el balcón han saludo juntos antes de poner rumbo al palacio de Buckingham, donde se reúnen con otros monarcas europeos e internacionales para asistir a esta cena de recepción previa a la coronación del Rey Carlos III.



⭕ DIRECTO | Los reyes de España salen de la embajada española en Londres para dirigirse a la recepción de los reyes Carlos III y Camila en el Palacio de Buckingham#Canal24Horashttps://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/0hEsm1pilD — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 5, 2023

El sábado asistirán a la coronación en la abadía de Westminster. Tras el acto oficial, regresarán a España para que don Felipe asista acompañado de su hija, la infanta Sofía, a la final de Copa del Rey que se celebra este sábado en la Cartuja de Sevilla.

Expectación ante el gran día de Carlos III

La familia real británica ofrece esta recepción previa a que Carlos III viva su gran día de coronación ya que este sábado 6 de mayo el hijo mayor de Isabel II y su esposa, Camila, serán coronados Reyes en una espectacular ceremonia en la Abadía de Westminster en Londres.

Está previsto que más de 2.000 invitados acudan a la coronación. Una de las grandes dudas era la presencia del príncipe Harry que finalmente acudirá, pero lo hará sin su esposa, Meghan Markle, ni sus hijos Archie y Lilibeth, nietos del monarca, según confirmó Buckingham Palace.

