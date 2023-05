La reina Letizia ha sido una de las invitadas a la ceremonia de coronación de Carlos III que más ha destacado con su look. Si bien era ensalzada como una de las mejor vestidas a la recepción previa de todos los invitados a la coronación, con su vestido verde diseñado por Victoria Beckham, la monarca ha sorprendido con su look para la ceremonia en la abadía de Westminster.

Acorde con el protocolo, la monarca ha acudido con un elegante vestido que ensalzaba su figura y con un complemento que no ha dejado indiferente a nadie: una pamela de diseño exclusivo. Confeccionada directamente para ella, esta pamela se ha vuelto la protagonista de las redes sociales debido, precisamente, a su diseño. Apenas habían pasado unos minutos de su salida por las puertas de la Embajada de España, que decenas de personas comenzaban a comentar el look generando también miles de memes que han hecho reír a todo Internet y, estamos seguros, de que también harán reír a la reina en el momento en que los vea.

Los usuarios de las redes le han sacado todo tipo de parecidos, desde un cuenco hasta el sombrero tradicional vietnamita o un personaje del videojuego Mortal Kombat.

Bonito homenaje de la reina Letizia a Calimero #Coronation pic.twitter.com/LpwqyY8KGk — Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) May 6, 2023

Entrañable homenaje de Letizia a Raiden de Mortal Kombat. pic.twitter.com/NqrSrDULLK — Serthand (@Serthand) May 6, 2023

Me gusta el gorro estilo "arrozal Vietnam" de Letizia. pic.twitter.com/JQ6GVOg0MZ — El Subgenio (@El_Subgenio) May 6, 2023

Homenaje de la Reina Letizia hacia Camilla Parker "Bolws" en la #Coronacion#Coronation pic.twitter.com/uW1waUJBjV — ᴀɴᴀ ᴍᴜɴᴏᴢ ʙʀᴀᴠᴏ (@anamunozbravo) May 6, 2023

Y no podía faltar el guiño a 'Los Simpson'.

Los Simpson predijeron a Letizia en la coronación de Carlos III pic.twitter.com/ZhzoEnsdpC — Daniel Figueroa (@tocarymirar) May 6, 2023