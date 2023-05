Ya es oficial, la princesa Leonor ha terminado su etapa escolar. Y para poner un broche de oro a esta etapa tan trascendental de su vida, el UWC Atlantic College ha organizado una fiesta de graduación a la que no han faltado el rey Felipe VI y la reina Letizia y su hermana, la infanta Sofía. En un día tan importante los Reyes han querido arropar a la futura heredera al trono.

La Princesa Leonor se ha graduado después de dos años de estudios en Gales, donde ha destacado por su gran rendimiento académico. Tras dos años de gran esfuerzo, la Princesa de Asturias junto a sus compañeros y familiares han disfrutado de una merecida fiesta de despedida organizada por el internado.

En este día tan especial para la joven, sus padres han decidido despejar sus agendas para estar junto a ella, también su hermana Sofía y, aunque no la veamos en las fotos, también ha estado junto a ellos, Paloma Rocasolano, su abuela materna. Doña Sofía, debido a sus compromisos oficiales se encuentra de viaje oficial en Estados Unidos, así que no ha podido estar junto a su nieta en este día.

Los cuatro han posado muy sonrientes en la puertas del internado, donde han decidido inmortalizar este día difundiendo las imágenes en las redes oficiales de la Casa Real. Dos instantáneas muy familiares e íntimas que reflejan la felicidad de la protagonista de este día: la futura heredera al trono.

Las dos hermanas aparecen arropadas por sus progenitores y la primogénita de los Reyes se dejaba ver emocionada y sonriente, ataviada con un vestido- blazer en color fucsia con cinturón para realzar su figura, sandalias de tacón anudadas al tobillo con pulsera y clutch dorado a tono con sus sandalias.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La Princesa de Asturias, acompañada por los Reyes y la Infanta Sofía, en el UWC Atlantic College de Gales, donde hoy se celebra el acto de graduación de sus estudios del Bachillerato Internacional.



➡️https://t.co/QSbfJShpQ5 pic.twitter.com/RnU6yj3Wv6 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 20, 2023

Su hermana tampoco se ha quedado atrás con su look. Con el pelo suelto, la hija pequeña de los monarcas elegía un estilismo en color azul compuesto por blusa de manga larga cuello redondo y pantalón crop acampanado. Un look muy setentero a la que será la próxima en finalizar su etapa escolar en Gales, siguiendo los pasos de su hermana mayor. Ambas mantienen una relación muy especial y siempre que pueden disfrutan juntas de su tiempo libre.

Una nueva etapa en su vida

La princesa de Asturias volverá en breve a España para disfrutar de unas merecidas vacaciones antes de comenzar con su formación militar que arrancará en el 17 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza. Pero antes de que lle